5月因疫情升級宣布自主休業的高雄漢王洲際飯店7日宣布重新開幕，總裁林富男說，沒想到疫情會拖延這麼久，4個月下來，收入減少近3000萬元。在保證「顧客安心、員工放心、老闆開心」後，才敢正式宣布接待客人。

高雄漢王開幕迄今43年，因疫情升溫，5月18日公告自主休業，淨空場域清消，不接受個人及團體訂房與用餐，員工雖須留守在家不得外出旅行，但薪水照領，被稱佛心飯店。7日邀請8位資深退休員工回來剪綵，其中1人已97歲。

林富男說，以他的身分，飯店重新開幕一定找得到達官顯要，但他覺得跟員工的相處更重要，因此特地將退休員工找回來一起重開幕。撐過4個多月不接生意，首波檔期面對國慶連假已有7成訂房，更看好振興券的消費能量。

他也提到，自主休業期間常在想，如何能最好、最有效、可以消毒滅菌，後來找到馗鼎奈米科技公司所研發的「鈦親淨」環境抗菌清潔液，飯店197間房間也加裝「大氣電漿抑菌空氣循環機」，各方面俱備才宣布正式接待客人。