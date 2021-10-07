專業伺服器機殼領導廠勤誠(8210)公告9月合併營收為新台幣9.36億元，較去年同期增長30.9％，再創單月歷史新高；累計1-9月營收為新台幣68.03億元，年增20.4％，亦為歷年同期新高。勤誠表示，受惠於雲端趨勢及伺服器平台轉換需求，客戶訂單已排到年底，雖近期昆山、東莞兩廠受到中國能耗雙控措施影響，但以庫存因應並進行排休排班重新調整，主要客戶出貨未受到影響，公司仍力拼今年營收逐季成長、達成全年雙位數增長的目標。

據產業情報研究所(Market Intelligence & Consulting Institute, MIC)指出，疫情下雲端運算需求持續增溫，應用日趨多元，預期2021年全年伺服器出貨量達1,299萬台、年增4.6%，另在CPU新平台的推出下，預期2022年全年伺服器出貨量達1,366萬台、年增5.1%。針對變化快速的應用需求，勤誠除了持續深耕研發技術，亦於今年成立創新研發中心，以研究未來3~5年的多元應用趨勢，包含巨型資料中心的Rack架構、邊緣運算的短機箱、CPU散熱模組應用、載重結構等，強化公司在伺服器機電整合的長期領先地位。

勤誠的嘉義新廠預期將於11月啟用，屆時除了可提升現有產能，亦可彈性應對總體環境的不確定性，靈活調度及支援生產降低未來潛在風險，在精實管理及智慧工廠規劃下，新廠預期今年可達到60~70%的自動化智能製造，更可應對人力成本逐年增加及缺工議題，為勤誠的持續成長增添穩健基礎。