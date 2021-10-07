納豆拌飯是日本常見的養生美食。(示意圖，超級站提供)

明天是寒露，已經是秋季倒數第二個節氣，《月令七十二候集解》中說：「九月節，露氣寒冷，將凝結也。」寒露時節，露氣深重，又因氣溫下降，而結成片片白霜。進入深秋，早晚溫差逐漸變大，除了要注意日常保暖外，也可藉由食補來滋補強身。

網紅依靜推薦「納豆」營養料理，3分鐘教你簡單上手2道納豆食補，只需準備納豆一盒、嫩豆腐一塊、白飯一碗、雞蛋一顆、蔥花少許、香油少許、醬油少許，就能完成2道營養美味的納豆料理，很適合循環不順暢、身體緊繃、代謝力不足、缺乏運動、飲食不健康的民眾補充營養。

網紅依靜：但因為最近工作太忙碌，沒有時間好好做一道營養滿分的料理，常常快速隨意地解決我的三餐，又因為疫情影響，幾個月沒有好好運動，明顯感受到循環代謝不如從前，一直覺得身體卡卡的，但自從吃了朋友推薦的這款「超級站納豆紅麴膠囊」，循環代謝順暢，更有精神與活力了。

網紅依靜推薦納豆拌飯、納豆涼拌豆腐等養生料理，若沒時間製作料理的民眾，也很推薦直接補充超級站納豆紅麴膠囊。(超級站提供)

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