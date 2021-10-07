因借款槓桿水準低，中華信評將台塑企業四大公司 -- 台灣塑膠、南亞塑膠、台灣化學纖維以及台塑石化股份有限公司，評等調升至「twAA／twA-1＋」；展望「穩定」

中華信評報告指出，四大公司強勁的自由營運現金流量以及降低後的借款擔保，已使得其借款槓桿顯著降低至較中華信評之前預期更佳的水準。強勁的現金流量、位於美國的一貫化石化生產基地投資案持續延遲的狀況，以及四大公司加快降低其對越南鋼鐵廠借款擔保的速度，將可使四大公司的借款降低至較中華信評之前對該在未來兩年所做出之假設更佳的水準。這點應可增加四大公司在面對產業波動以及一旦其美國擴廠計畫重新恢復時所需的財務緩衝空間。

中華信評認為，四大公司2022年與2023年的獲利能力可能會由今年的高點略為轉弱，但仍可維持在過去循環週期中期的水準之上。儘管產能大幅擴增與受到2021年上半年極端天氣干擾的產能將恢復生產，但由於對化學與煉油產品的需求因全球經濟加速復甦而依舊強勁，四大公司2022年至2023年的獲利能力應可維持在其循環週期中期的一般水準之上。此外，由於面臨來自5G通訊、電動車、雲端計算與物聯網等新技術的強勁需求，南亞塑膠強大的市場地位應可繼續提升其來自電子材料的營收，同時大致維持強勁的利潤率。