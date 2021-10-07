根據統計，每個人終其一生感染人類乳突病毒（HPV）的機率高達80％，可能引發子宮頸癌、口咽癌等多種癌症。由於HPV諮詢過程中經常涉及個人隱私生活，民眾可能擔心被貼標籤，甚至猶豫不敢就醫，感染科醫師指出，在台灣因HPV引發頭頸癌的比率正快速攀升，呼籲無論男女都應該重視HPV帶來的危害。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，即使現今醫療資訊豐富，但許多人對HPV仍有錯誤迷思。根據調查，有近3成民眾認為只有性行為才會感染HPV，其中逾5成覺得HPV是很私密的話題，甚至不願意和另一半討論。

長期重複感染HPV可能引發子宮頸癌、頭頸癌、口咽癌、肛門癌、外陰癌及陰道癌等癌症，台灣疫苗推動協會理事長、感染科醫師黃玉成指出，根據美國最新資料，口咽癌已超越子宮頸癌成為最常見的HPV相關癌症，而在台灣，與HPV相關的頭頸癌發生率也正逐年快速攀升，男性口咽癌患者中就有32.3％是由HPV感染所引發，而女性患者中，甚至100％都和HPV感染有關，因此無論男女都需要重視預防HPV的危害。

由於HPV諮詢過程中常涉及個人隱私生活，醫護人員若能同理且友善地和民眾溝通專業HPV衛教資訊，進而讓民眾產生信賴感，對於HPV預防及相關治療都能有關鍵性影響。台灣癌症基金會及台灣疫苗推動協會自2020年共同開辦「HPV 衛教友善診所」計畫，目前已有逾250間診診所通過評選；透過標準化流程，協助診所解決差異化的看診情境；今年首次針對醫護人員推出「HPV衛教友善溝通秘笈」。

黃玉成提醒，男女皆可依醫囑接種HPV疫苗。依照疾病管制署最新公告，應避免同時施打HPV疫苗與新冠肺炎疫苗，應間隔至少7天；建議民眾可以先打電話或直接預約前往HPV衛教友善診所諮詢。