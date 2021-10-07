逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:152021/10/07 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股7日由跌深股進行反彈，終場上漲320點，以16713點作收，成交值2936億元，月線持續下彎，短線以月線及200日均線作為多空依據。整體而言，大盤箱型下移格局不變，由中航、裕民、技嘉、創意、景碩、揚明光、晶心科等跌深股輪流反彈，主流不明，加上指數尚未站穩月線，代表多方還未取得發球權，持股不宜過高。 至於本周納入投資組合的力肯，受惠8月營收成長高，股價經整理後仍有機會震盪盤堅。 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 #景碩 #裕民 #晶心科 #技嘉 #力肯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠 17:202021/10/05 財經 逐洞賽｜證券分析師黃勇文 17:202021/10/05 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/05 證券．權證 台股黑翻紅 三大訊號亮了 04:102021/10/06 財經要聞 《台北股市》外資鐵了心 連7日賣超1403億元 15:252021/10/06 財經 ABF三雄跌深 外資齊護航 04:102021/10/05 證券．權證 台股逆轉勝 中小尖兵領漲 04:102021/10/06 證券．權證 《台北股市》土洋續對作 外資第6日賣超163億元 15:092021/10/05 財經 上櫃申請 9月四家送件 04:102021/10/07 證券．權證 16檔9月營收報喜 買盤卡位 04:102021/10/06 證券．權證 《熱門族群》BCI指數破萬點 航運破浪掌舵揚 10:372021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 航海王會成為下個口罩俠？達人：兩類股走勢像雙胞胎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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