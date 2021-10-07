台東忠烈祠旁的樟樹和榕樹樹葉枯黃掉落，經專家診斷為感染褐根病枯死。（蔡旻妤攝）

民眾日前發現台東忠烈祠旁的樟樹和榕樹樹葉枯黃掉落，經專家診斷為感染褐根病枯死，專家憂心恐擴散至園內上百棵老樹；台東縣府回應，將密切注意周遭樹木的健康問題。

農委會林試所森林保護組員傅春旭至台東市鯉魚山忠烈祠觀察枯死的2棵樹，經他診斷，這2棵樹確定已感染褐根病枯死，「從樹幹上的腐生菌顯示樹已死亡一段時間。看樣子已經無法救了」。

傅春旭進一步說明，「一旦讓孢子飄向山頭，一遇上適合的環境，褐根病如果失控就不好防治」。因鯉魚山公園內的老樹樹冠和樹根幾乎都連在一起，將會1棵棵接連感染，風一吹就擴散到鯉魚山，整個山的樹若全數感染就糟了。另外，枯樹應盡快砍掉處理，否則到附近運動的民眾恐怕有被樹木壓到的危險。

主管單位台東縣府民政處長鍾青柏7日受訪時表示，民政處在半年前已發現此2棵樹感染褐根病，並委託農業處人員前往診斷，已無法搶救。他說，1日已請工作人員貼出公告，呼籲民眾遠離枯樹，7日一早再派人將附近拉起警戒線，希望民眾不要靠近。他坦言，因重機械無法至該處鋸砍作業，若要人工處理費用達20萬，今年度尚無這筆預算。

縣府農業處長許家豪表示，樹木會感染褐根病的主要原因是生長環境失去平衡，再者是樹木本身不健康，農業處會密切注意鯉魚山公園的環境變化和樹木是否健康，視情況做有必要的防範。