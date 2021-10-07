立委江啟臣邀集相關單位了解「豐富專案」進度，多名里長及當地居民到場關心。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

立委江啟臣自2012年起推動豐富專案。（王文吉攝）

「豐富專案」共計5.52公頃，其中0.58公頃體育用地將興建國民運動中心。（王文吉攝）

「豐富專案」已完成區段徵收土建工程，但廠商尚未進駐，空地雜草叢生，引來野狗聚集。（涂力旋提供／王文吉台中傳真）

台中市政府推動豐原重大建設「豐富專案」已完成區段徵收土建工程及通車典禮，目前正進行招商作業，其中0.58公頃體育用地規劃興建豐原國民運動中心，已完成設計且取得建築執照，但10月初因投標廠商不足而流標，地方憂心延宕。立委江啟臣6日下午邀集相關單位前往了解進度，力促2024年12月底前完工啟用。

江啟臣7日邀集台中市議員張瀞分、陳本添、豐原多名里長與市府相關單位，針對豐富專案後續招商事宜與豐原國民運動中心招標、興建規劃進行會勘，要求相關單位務必注意時程進度，要在合乎規定的前提下全力加速進程。

經發局指出，「豐富專案」共計5.52公頃，已完成區段徵收土建工程，將在11月舉辦招商說明會。運動局說明，豐原國民運動中心除規劃游泳池、綜合球場及飛輪教室等，另規劃親子體適能中心、兒童韻律教室等親子設施，地下1至3層提供200格汽車位及177格機車位。

江啟臣表示，他自2012年起推動豐富專案，從協調國防部保甲廠遷移新田營區，並建議市府成立產業園區，期盼招商引資，增加就業機會、加速產業升級。無奈林前市府的拖延擱置，讓整體規劃停滯不前，直至盧市長上任後聽見豐原人心聲，豐富專案才開始加速推進。

江啟臣說，關於豐富專案整體規劃，他與盧市長多次討論，考量大豐原地區擁有許多優質運動廠商，在興建國民運動中心後，希望能吸引運動服務業、運動行銷設計、運動科學分析等相關產業進駐，朝向運動產業園區發展。

至於國民運動中心興建工程，江啟臣表示，豐富專案內的體育用地有0.58公頃，他與兩位議員特別爭取5.9億元經費興建運動中心與社皮里活動中心，不僅要讓大豐原地區的居民能使用到友善安全的運動環境，也要讓社皮里的鄉親能早日擁有屬於自己里內的活動中心。

張瀞分、陳本添同聲表示，工程受到政權交替而延宕許久，希望加速進行，不要再拖了。社皮里長涂力旋建議戶外增加免費體健設施，提高運動人口，但現場空地草比人高，甚至有野狗追人，被外界誤解「怎麼都沒進度？」希望相關單位先行整平，提供民眾運動休憩。

「豐原要富，需要豐富！」江啟臣最後強調，豐原人不想在等待，按照現今規劃，豐富專案明年中就能看見招商成果，而豐原國民運動中心及社皮里活動中心興建工程預計2024年底完工啟用，請相關單位務必在合乎規定的前提下全力以赴，不要讓工程再度原地踏步。