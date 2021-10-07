仁愛鄉巴蘭農民特色市集，7日落成啟用；縣長林明溱表示，將投資數億元，撥用市集基地開發多功能商場，並與南投林管處合作，在霧社、清境、合歡山沿線，闢建3處大型停車場，增加1000個停車位，發展接駁導覽遊程，帶動仁愛鄉觀光產業。

林明溱指出，巴蘭市集改頭換面，向交通部觀光局爭取補助380萬元，縣府配合220萬元，新建無障礙公廁，30多個停車空間；而18個攤位展售高山蔬果、茶葉及山當歸等特色農產，還有仁愛鄉農會把關的QR code產地溯源、殘藥檢測，將成為拓展仁愛鄉農特產的新通路。

林明溱表示，縣府已備妥2000萬元經費，將向中央原民會有償撥用巴蘭市集基地，著手規畫投資規模達3、4億元的巴蘭多功能商場興建案，因為縣府開發5大園區有成，今明兩年會為縣庫帶進約42億元收入，不必擔心沒錢投資，興建完成後委由仁愛鄉農會管理。

林明溱指出，為徹底改善遊客到霧社觀光線，停車不易的困擾，縣府與南投林管處合作，將尋覓得3處大型停車場基地，興闢至少1000個停車位，紓解交通壅塞、停車困難等問題外，也可擴大發展接駁與導覽遊程，提升觀光品質與服務量能。

戴錦稔指出，巴蘭市集銷售農產品，都由農會檢測中心逐一檢驗農藥殘留，為食品安全把關，並落實產品溯源制度， 市集主要販售當季高麗菜、櫛瓜、牛番茄、南瓜、高山水梨、甜柿、奇異果、段木香菇等高山特有生鮮蔬果，還有馬告、娜谷香糯米及茶葉等，每天都有營業，歡迎消費者品嘗在地新鮮的好滋味。