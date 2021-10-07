45歲女星佩甄因為長年運動，即便生過兩個孩子身材一樣維持得很好，近日她分享一張健身照，除了「炫腹」，還開玩笑說要前進奧運，逗露許多網友。

佩甄昨（6日）在臉書、IG上傳一張運動照，畫面中，她綁著俏麗馬尾，身穿深U運動內衣和短褲，傲人上圍和精實腹肌一覽無遺，她套上槓鈴的專用手套，認真的健身中，表示：「今天上班前硬要舉」還在文末打趣tag「一直抱著硬要去巴黎的心情」，間接表示要為四年後的巴黎奧運做準備。

貼文一出，演藝圈星友梁赫群要她冷靜一點，佩甄反而慫恿：「你不要一起去嗎？」張棋惠則感同深受，「我剛剛也硬舉，現在大腿後方跟屁股很痠」佩甄回應：「超痠的，會一直痠下去，後來就漸漸習慣這種一直有痠的感覺。」艾莉絲留言讚賞有川字肌，但佩甄不因此滿意，回覆：「想變成金剛芭比！」

除了藝人朋友，許多網友也紛紛留言：「超棒的身材曲線」、「在家健身有辦法練成這樣腹肌真不容易」、「保持的好好」、「我覺得我打架應該打不贏你」、「護腰帶很重要哦」還有幾位網友順應佩甄的開玩笑回：「巴黎奧運在跟妳招手啦！金牌永遠屬於持續努力的人」、「去巴黎也不用那麼拚」等。