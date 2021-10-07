台北市推出數位熊好券搶五倍券商機，卻因參與人數過少延期，台北市議員徐弘庭痛批，市府原先想找8萬名店家響應，如今卻只來了8000家，柯團隊儼然從「4％黨」變成「10％黨」。北市秘書長陳志銘則回應，熊好券就是6億元的大餅，8萬家來分會太多，自己認為1萬個店家會比較理想。

台北市議會下午排定財建部門進行答詢，國民黨議員連番砲轟熊好券出師不利，不僅宣傳力度低，造成參與人數不彰，合作店家也少之又少。議員陳炳甫指出，台北市長柯文哲日前笑中央政策不好，但熊好券根本「五十步笑百步」，就結果論來講，是非常失敗的案子。

陳志銘對此坦言「宣傳的確不到位」，陳炳甫再追問有何宣傳方案，但陳志銘僅苦笑，說市府最近有拍《魷魚遊戲》來行銷，並說現在還會繼續努力，目前已有8500家業者參與熊好券活動。

議員徐弘庭質疑，原先市府希望能找到8萬家，如今只來了8000家，「總算從4％仔變成10％仔」，還有個缺陷是全市店家何其多，結果他只看到幾間有合作，民眾如果使用熊好券消費，還要玩尋寶遊戲，去找有哪些店家可以使用。

陳志銘則說，目前有零星店家陸續加入，現在市府會從商圈、自治會下功夫；市場處長陳庭輝補充說明，參加熊好券的市集、夜市已達到2243家，還有努力空間，但有時是效率不足的問題，有些店家申請時漏了一些文件。

徐弘庭表示，市府應推出吸引人的方案，目前就是吸引力不足，陳志銘則表示，這就像北市府把魚弄來，店家的釣竿就要去釣，而非盼政府用紓困的方式給錢，他也說其實合作店家數沒有設定門檻，熊好券有6億大餅，8萬店家平均起來也僅能紓困到7500元，所以他認為最合適的數字應是1萬家才對。