農業大縣蟲蟲危機，番茄潛旋蛾現跡雲林縣。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣動植物防疫所7日公布於縣內誘捕到番茄潛旋蛾成蟲，番茄潛旋蛾去年6月首度在台灣被發現，同年10月擴及至雲林，雲林為農業大縣，最近台灣水果外銷因蟲害受到影響，呼籲農民加強噴藥、誘殺，全力防治避免蟲害再擴大。

番茄於每年9月陸續種植，雲林縣動植物防疫所最近密集監測田間狀況，進行性費洛蒙陷阱監測，結果在縣內種植番茄的主要鄉鎮西螺、虎尾誘捕到番茄潛旋蛾成蟲。此蟲害自去年起經過1年多無法完全撲滅，因此只能轉為一般防治加以因應。

防疫所植物醫師花譽展表示，去年6月番茄潛旋蛾在南投率先被發現，農委會防檢局進行調查擴散情況，雲林縣同年10月在西螺、虎尾誘捕到潛旋蛾成蟲，立即舉辦講習會，告知農民有新蟲害，農民配合用藥控制，初步將危害控制住。

花譽展說，不過今年9月番茄剛種植就發現番茄潛旋蛾成蟲，所以農民要特別留意，若沒好好防治控制，蟲害可能擴大造成進一步損害。去年西螺即有1處番茄園，因番茄潛旋蛾蟲害太嚴重而棄收，前車之鑑不可輕忽。

花譽展指出，雲林縣最先在西螺發現番茄潛旋蛾，原因可能是西螺果菜市場為全台蔬果集散地之一，有人發現外地送來的番茄上有蟲卵、幼蟲，隨後擴散出去。目前番茄潛旋蛾的情況類似紅火蟻，沒有辦法根絕，只能持續防治不要讓危害擴大。

番茄農表示，雲林的番茄種植面積約有500公頃，9月種植，11月首收，可採收到隔年3月，去年因防疫所即時通知番茄潛旋蛾蟲害，所以損害得以控制，但今年一開始種植就出現成蟲，大家只能提高警覺，盡量將蟲害減至最小。