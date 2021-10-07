台中市黎明自辦市地重畫弊案，台中地院經2年多審理，查出承辦此開發案的富有公司虛灌468名地主人頭，並以人頭取得理監事席次、掌控重畫會運作，再透過虛增重畫及拆遷經費12億多萬元等手法取得萬餘坪精華地段抵費地，藉以謀取61億多元不法利益，依背信、偽造文書罪判前立委楊文欣5年6月刑期，其餘同夥則分別遭判5月至5年6月不等刑期。

黎明自辦重畫單元二緊鄰台中市七期重畫區精華地段，面積有186公頃、土地所有權人2619人，是台中市面積最大的自辦市地重畫案，並由富有土地開發公司承辦，再與允久公司簽訂承包工程合約。

檢方偵查發現，富有公司總經理林世民於2005年設立該公司、且他欲取得重畫資格，隔年即與長億集團創辦人楊天生、副董事長楊文欣等人商議引進資金、人力，成立籌備會，並由楊文欣擔任董事長、總顧問。

判決指出，黎明重畫會理事長傅宗道曾經在省府時期任職都市發展局，受楊文欣邀請投資富有公司，他與楊、林分別負責重畫行政業務工程、土地開發等工作，並由允有營造前董事長紀玉枝負責財務規畫作業，4人主導該處自但重畫相關工作。

依平均地權條例規定，取得重畫資格須有1／2地主同意，且所占土地達1／2，而林為使富有與黎明重畫籌備會取得重畫主導權，竟以增加人頭地主等方式降低對手競爭，由富有出資在2006年間購買土地，再以買賣名義各登記在468個人頭名下，每人持有面積約一張A4紙張大小。

楊文欣等人就是以人頭地主的方式，取得重畫會13名理事中的7個席次，並獲得全部的3席監事，得以順利掌控重畫會運作。且該重畫會為維持規定地主應負擔48％重畫經費，還在檢送給台中市政府的計畫書中虛增12億7000多萬元，包括虛增拆遷補償費2億3000多萬元及公共設施工程費10億4000多萬元等，並取得1萬2291坪抵費地。

合議庭認為，該重畫區段屬於精華區，楊文欣等人透過富有公司取得4萬2360.55平方公尺抵費地，若依評定地價每平方公尺3萬1419元、再以目前該地段市價每坪高達50萬計算，楊等人牟利達61億多元。