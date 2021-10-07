國民黨中央。（趙婉淳攝）

選前拋出上任後成立「駐美代表處籌備處」的國民黨主席朱立倫，今天首次召開國際事務工作小組會議，會中決議邀請重量級人士擔任主席特使，籌備駐美代表處並不定期赴美溝通，朱也強調國際部需加強與日本政黨、新加坡、及歐盟的外交工作，及與外國駐台外交機構、外媒駐台記者的互動，並籌組藍軍大智庫，培養藍營外交青年人才。

國民黨中常會日前通過中常委黃健庭提案，成立國際事務工作小組，今天首次開會，由朱立倫親自主持，邀請前陸委會主委夏立言、前國安會副祕書長張大同、前外交部次長李澄然、章文樑、輔仁大學日本暨東亞研究中心主任何思慎、主席特別顧問暨國際部主任黃介正等人與會。

文傳會表示，未來會分成指導小組、工作小組分工合作，並預告國際部正在擴大徵詢專家學者、高階將領、前政府高層加入團隊，會以藍軍大智庫的準執政思考來擴充外交智囊團。

文傳會說，朱立倫選前承諾一上任就成立「駐美代表處籌備處」，本次午餐工作會議算正式鳴槍起跑，外界對朱立倫穩定美中台三邊關係及推動藍營政黨外交有高度期待，所以國際部肩負重責大任。

文傳會指出，民眾已經開始看出民進黨的國安外交路線已將國家安全帶至險境；國民黨正在重新整軍，擴大外交人才庫，重新贏回國際社會與全國民眾對國民黨的信賴感。