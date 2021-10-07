國慶連假即將到來，行動支付龍頭LINE Pay宣布，攜手台中中友百貨推出「我在中友，我LINE Pay」活動，為回饋LINE Pay用戶，推出全館滿額即享LINE POINTS 5％回饋，還能再享中友購物節滿仟送佰優惠，全台最大3.5米高的LINE Pay熊大店長更受邀同台歡慶。

即日起至10月25日，台中中友百貨化身野餐風美照打卡聖地，B棟7樓除了有LINE Pay熊大店長氣球坐鎮外，並環繞以台中著名地標所打造的城市天際線布置，搭配夢幻網美系攤車以及手機亮相，要讓民眾身歷其境感受LINE Pay所帶來的質感愜意生活。

連假必朝聖盛事再加一，全台最大3.5米的LINE Pay熊大店長首度至中台灣站台，吸引粉絲朝聖大呼超級療癒。熊大店長即日起至10月25日於台中中友百貨限時登場，不管是B3美食區、5樓和6樓手扶梯、電梯等待處皆可見LINE Pay熊大店長的超萌身影，B棟7樓展區更打造多處打卡必拍亮點，除了與LINE Pay熊大店長超萌連拍合影外，慵懶坐草地仰望以台中地標打造的城市天際線，和可愛攤車的手機招牌互動，一鍵體驗不帶錢包的簡單生活，都是必收的打卡美照攻略。展區現場以野餐風格布置，希望疫情趨緩之際能滿足民眾想舒心出遊、安心購物的期待。

歡慶LINE Pay嗶進台中中友百貨，即日起至10月25日止，購物民眾除可享中友購物節滿仟送佰優惠外，使用LINE Pay於B2～15F櫃位，單筆消費滿3000元可享LINE POINTS 5％回饋(LINE POINTS點數折抵金額不計入)，每LINE Pay帳號最高限得LINE POINTS 300點。B3美食區櫃位單筆消費滿200元可享LINE POINTS 10點回饋(LINE POINTS點數折抵金額不計入)，每人每日限得一次。

LINE Pay表示，感謝廣大用戶的支持，LINE Pay將致力拓展不同生活場域的支付通路，來陪伴大家迎接疫後新生活，繼續安心Pay。