嘉義市長黃敏惠（右二 ）了解心理諮商綠色療癒法。（廖素慧攝）

嘉義市文化公園舉辦「心理健康月」活動，現場可實測網路成癮的程度。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠偕副市長陳淑慧共同啟動，「心理健康月」活動。（廖素慧攝）

嘉義市政府推出免費心理諮詢專線，市民每人每年可用4次，先預約再安排時段，每周4場次都滿檔，7日起在文化公園舉辦促進心理健康諮詢活動，市府衛生局表示，明年將成立心理衛生中心，配置4名全職的專業心理師提供服務。

嘉義市政府衛生局7日起連續4天，在文化公園舉辦「心理健康月」活動，市長黃敏惠偕副市長陳淑慧共同啟動，有嘉義市臨床心理師公會及嘉義市諮商心理師公會的心理師駐場，帶領民眾體驗粉彩藝術、心理桌遊及牌卡、綠色處方森活館，還有線上及實體名人講座、手作遊戲、趣味料理、孕婦瑜珈等活動。

市府衛生局表示，該局2020年提供免費心理諮商共232人次，年齡層分布前3名為23至30歲、31至40歲、41至50歲，諮商的議題主要是壓力、家庭關係，還有家長替9歲小孩預約，也有70、80歲長者。

市府衛生局表示，今年至9月底有136人次接受免費諮商，2019年自殺死亡率每10萬人口18.3，2020年為16.5，略有下降；免費面對面心理諮商服務目前有周一、周二晚上6點至8點，周三下午2點至4點，周五上午10點至12點，預約電話（05）2328177。

市府衛生局表示，目前每周4場次免費心理諮商，凡設籍嘉義市的市民每年可免費使用4次，幾乎都額滿，配合中央社會安全網第2期計畫，預定明年成立「嘉義市心理衛生中心」，目前規畫設在已停止招生的大同商職校舍，將配置4名專業心理師。