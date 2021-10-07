YLC-8E anti-stealth radar is #China's 3D AI based radar which can detect modern stealth aircrafts upto 500 km & missiles upto 700 km. It's also dubbed as 'terminator of drones'. This radar has rendered many 5th generation jets useless. #ChinaAerospace #ChinaAirShow pic.twitter.com/CiAJEPJkVZ — Abdul Rehman Tiwana (@GCAbdulRehman) September 29 2021

中方最近在珠海航展中力秀革命性的YLC-8E雷達，據說能大幅提升解放軍的反隱形能力。而一般認為，這對美國F-35和F-22隱形戰機將構成重大挑戰。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）6日報導，中方說，YLC-8E系統能偵測美國F-22和F-35隱形戰機，是一款超級雷達。而公開資料顯示，中方反隱形「旗艦」雷達YLC-8E是全球第一款高機動UHF波段反隱形雷達，率先採用「波段+能量」的反隱形設計理念，以對隱形飛機進行遠程預警探測。

此外，YLC-8E比2016年展示的YLC-8B雷達的設備集成度高，運輸單元少，天線車採用單車裝載，通過能力強，能快速轉移陣地，並採用機、電、液一體化技術，集合高精度傳感設備，讓天線車能自動架設並撤收，大幅提升整體機動力，無論是生存力和戰場適應力都更強。

中方反隱形「旗艦」雷達YLC-8E功能強大，據說能對付美國F-22和F-35等隱形戰機。（中國電科）

而在技術特徵上，YLC-8E雷達充分利用頻率和能量反隱形設計，採用大型相控陣天線陣面、大功率高效率數字TR組件，以及自適應資源調度技術。據中國電科14所說，YLC-8E雷達大量採用大規模集成電路等技術和設計，明顯提升了可靠性和可維修性，並降低了故障率。此外，它抗干擾能力強，確保在任何複雜環境下都能「看得準確」。

YLC-8E是雷達網大型骨幹雷達，負責中高空、中遠端對空警戒引導任務，以進行目標的搜索，跟蹤與引導。