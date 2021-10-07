有強盜前科的詹姓男子，佯稱要幫被害人介紹女朋友，找來共犯侵入住宅，偷竊17支庫柏力克熊、精品名錶，共價值447萬多元，被捕以後從另名少年家中起出尚未變賣的庫柏力克熊，以及名錶歸還，但仍有些精品已經變賣，雙方無法達成和解，士林地院審結，依竊盜罪判處詹男徒刑1年、吳姓共犯判處徒刑9月，可上訴。

35歲詹男日前結識家中富裕的年輕被害人，得知家中收藏庫柏力克熊（[email protected]），有17支大小不同的庫柏熊，包括星空、迷彩、黑空、蝙蝠俠、月球等款式，還有克羅星項鍊、打火機、戒指，以及香奈兒J12、Coach女錶等精品，因而萌生侵入住宅行竊的念頭。

詹找22歲的吳男以及未成年少年共謀下手，詹假意要約被害人上夜店，另外吳佯稱忘記帶鑰匙，找來不知情鎖匠，開門入內行竊，得手總價值約447萬多元贓物，並由詹、吳變賣，2人始終不願承認，直到少年供出贓物放在家中，其中多隻庫柏力克熊，都是稀少的聯名款，短時間無法變賣，放在少年家中，他才拿出來還給被害人。

判決指出，詹、吳等人藉由與被害人朋友關係，侵入住宅竊取財物，造成被害人財產損失，不僅破壞人際間信任，更危害居家安全，兩人雖然表明願意和解，但始終無法達成賠償，也沒有返還竊得的精品等物，法院依法判刑。