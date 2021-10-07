立委馬文君，關心農產品銷售情況。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君（右），力挺小農將協助行銷。（馬文君服務處提供／廖志晃南投傳真）

疫情衝擊農業及觀光產業，立委馬文君為振興疫後經濟，致力推廣52南投（我愛南投）運動，希望5000元振興券至少有2000元留在南投消費；另外，還要成立「南投永續農文產業線上平台系統」，協助小農、文創工作者行銷。

南投縣是觀光首都，也是農業大縣，全縣有7成人口從事相關產業，但由於之前的防疫警戒，遊客止步，各行各業都遭受重創，曾經擔任縣議員、埔里鎮長的馬文君，關心基層民生與產業發展，感受最深。

振興五倍券即將發放，馬文君希望民眾領到的振興券，至少有2000元在南投消費，讓在地的各種產業都能雨露均霑，互蒙其利，活絡地方經濟。

馬文君正積極推動的方案，是成立「南投永續農文產業線上平台系統」，簡稱「農文平台」，因為，南投有許多小農、青農以及文創工作者，生產的農特產品、竹與漆器工藝、茶葉與咖啡等，不僅種類多元，品質更是優良，但他們各自尋找銷售通路，以自營自銷的方式進行交易，因此，商品的曝光度不足，實在非常可惜。

馬文君表示，期望改變傳統的銷售思維，將農特產品與手工藝進行異業結合，建立鮮明形象，創造商品的附加價值，再透過政府建構的電商平台，幫他們行銷推廣。

馬文君指出，振興地方經濟的最大關鍵，就是中央對地方投入預算的多寡，對於國防預算屢創新高，馬文君認為，如果國防預算不要花費那麼高，那麼不管在社會、福利、教育與其他民生需求領域，就可以挹注更多的預算經費，這是政府應該要做到的事。

未來，將是與疫情共存的時代，不僅衝擊民生消費，也改變人們的生活模式；南投縣在振興經濟之餘，更需要有傾聽人民聲音的執政者，才能朝穩定發展的道路前進。