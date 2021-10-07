桃園小檜溪重劃區總開發面積約12萬坪，自2019年首案進場銷售以來，成為區域近期的推案熱區，房價每坪由開始的20多萬開始，到現在已到40多萬元。深耕桃園近30年的三本建設第4季將在小儈溪特區推出三案聯銷，總銷上看150~170億元。董事長王燕鴻說，小檜溪是北台灣推案最熱絡的重劃區之一，也吸引大台北一線建商搶進推案，公司聯銷的3筆個案產品還在規劃中，預期今年第4季到明年首季會有較清楚的細節會出來。

由大型交易記錄看，桃園土地交易在2012年曾以總交易金額217億元達到頂峰，到2016年受到房地合一稅、國內不動產景氣低迷因素下降到低點，但近年在三心六線捷運+延伸11條路線等交通建設推動下，擺脫低迷。據統計資料顯示，今年截至9月上市櫃法人投資桃園土地總金額來到174億元，較去年一整年成長11%，為近五年新高。

南台灣代銷業者上揚國際暨清景麟建築團隊董事長林聰麟說，肯定三本建設的堅持及美學，因此決議北上接下這個案子，對未來的銷售成績有信心。

信義全球資產總經理柯宏安表示，桃園是近幾年企業回台投資設廠重點區域，除了造就工業地產交易熱絡外，隨著產業進駐也看到就業與居住人口增加效益，這股剛性需求加上政府交通建設題材，整體區域發展快速下，讓今年建商投資桃園土地加溫，又以捷運沿線為布局重點。

泰嘉開發董事長呂金發及清景麟團隊董事長林聰麟去年底聯手拿下國內印刷版材廠太普高(3284)經營權。擔任太普高的董事林聰麟今日指出，短期內會積極將太普高的本業先做好，對房地產開發暫時不會有太多的著墨，由於營建類股的本益比太低，未來未必會改掛類股，房地產的收入和本業收入將會各有占比，並不會以房產收入為主。