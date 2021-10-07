高市府將透地雷達新技術投入路平作業，高雄市副市長林欽榮7日前往鳳山區文龍路視察道路刨鋪及透地雷達檢測狀況。（洪浩軒攝）

高市府將透地雷達新技術投入路平作業，高雄市副市長林欽榮7日前往鳳山區文龍路視察道路刨鋪及透地雷達檢測狀況，未來將利用透地雷達診斷道路及下水道設施的破損問題，可預防處理道路掏空的危害因素，並降低道路刨鋪後掏空情形。

林欽榮指出，鳳山區文龍路與文龍東路全長543公尺，是鳳山重要聯外道路，由於路面老舊，工務局7日、8日進行路面改善計畫，全國首創用透地雷達先行診斷道路及下水道設施，查看有無破損後，再進行路面刨鋪。

林欽榮表示，由於下水道設施埋置於路面下無法透視，很難發現破損的地方，利用透地雷達非破壞的方式，結合雷達脈衝波及AI識別，以探測地表下管線及孔洞分布情形，明年將會編列1000萬元預算，預計推動250公里測線長度。

林欽榮說明，一個城市的道路、管線會不斷衰老，為了加強路面掏空預防性處置，特別指示水利局針對下水道設施進行非破壞性檢視，如有破損便立即開挖修復，避免豪雨時產生致災性道路掏空。此外，利用透地雷達檢視路面下若有發現隱藏性孔洞，可在工務局進行刨鋪前進行修復，降低新鋪路面掏空的機率。另外，檢測成果可以回饋給道路挖掘管理中心，可提供建置3D管線圖資納入智慧城市運用。