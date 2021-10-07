一位女網友看到1樓地板滲出一大片白色泡泡，好奇詢問原因，內行一看便告知要盡快處理。(摘自爆系知識家)

明明是樓上鄰居在洗衣服，但1樓地板卻不斷冒出泡泡，你也有過類似經驗嗎？一位女網友看到1樓石地板滲出一大片白色泡泡，好奇詢問原因，沒想到卻內行被警告要盡快處理，否則地基恐被掏空。

女網友在臉書社團《爆系知識家》上表示，「請問為什麼樓上3樓在洗衣服，1樓樓下門口的地上會冒泡泡呀？」從她附上的照片可看到，1樓石地板滲出一灘泡泡，一路流到外面的柏油路。

貼文一出，眼尖網友一看便指出，「污水管破裂」、「排水管破了」、「地下水管裂掉了」、「應該是埋在地下的管路有裂開，然後泡泡會膨脹於是就冒出來了」、「水往低處流+水管堵塞+水管漏洞+水泥裂縫=你看到的樣子」。

內行警告，看到這種情形最好盡快處理，不然地基恐會被掏空。「水流走會帶走砂石，久了的確會淘空」、「我家前一個小拇指大小的洞，現在下面都是空的」、「一直沖刷就會掏空，沖刷到凹陷就不會有水流出來但是還是繼續掏空」、「如果地板常常有車停著，建議灌水泥的時候要綁鋼筋」。對此，女網友回應指出，會將這件事告知房東。