住宅的風水影響著居住者的運勢發展，風水好的住宅，住的時間越久，對居住者的運勢發展越有幫助，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，房屋如果具有藏風聚氣、生機蓬勃、戶型方正、大小適宜、格局合理等特點，就能讓居住者越住越富有，家運蒸蒸日上，全家人興旺發達。

▍1.藏風聚氣

在風水中講究氣的運行，很多園林、房屋設計，都會刻意將通道設計成迂迴狀，而不是直線通到底，這麼一來能夠把吉氣藏住，留在家中，這樣的房子住久了，運勢自然就會旺起來。

▍2.生機蓬勃

房子具有陽氣，才會生機蓬勃，家中的整體運勢才能被帶動起來，日子越過越好。所以，光線陰暗的房子，就要及時用燈光來彌補，讓住宅有興旺之感。

▍3.戶型方正

風水中講究四平八穩，住宅也是如此，房子的戶型方正，無缺角，才是旺財戶型，能夠為家宅吸納四方之氣，使得家運持久旺盛，興旺發達。

▍4.大小適宜

房屋的大小，與居住人數最好成正比，不要太大，夠住就行，這樣居住者才能承受房屋的氣場，房屋氣場和居住者相呼應，才有利於居住者的運勢發展。

▍5.格局合理

房子內部的佈局要合理，這樣才會讓人一進門就感到非常舒服，心情愉悅，沒有緊張和壓抑感，無論進出哪個空間，都方便自如，財運也會跟著提升。

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