振興五倍券8日正式上路，成績單總檢視。金管會銀行局副局長林志吉7日表示，目前根據經濟部中小企業處統計至2021年10月7日三點止，數位五倍券綁定人數達399萬3259人，已是去年三倍券的120％，算是不錯成績，目前已找小店家、聯卡、財金公司開過會，研議小店家用數位五倍券免手續費，讓小店家也能加入振興經濟行列。

有去年三倍券數位綁定不理想的前車之鑑，今年金管會不敢掉以輕心，全力要求金融業大加碼吸引民眾數位綁定。金管會主委黃天牧9月中時公布，金融業對振興五倍券已提供超過462萬份之額外加碼優惠、預算金額超過33億元。

而在振興五倍券開跑前夕，據經濟部中小企業處官網統計至10月7日三點，數位五倍券綁定達399萬3259人、紙本券申請達1193萬6961人。

林志吉表示，在經濟部提供400萬的加碼券、各金融機構綁定額外加碼下，目前還有一些額度供民眾綁定數位五倍券，後續金融機構是否新增加碼優惠，由各家考慮經營與行銷策略，金管會都尊重。

數位五倍券綁定除了金融機構的加碼優惠，也涉及民眾消費習慣與意願，林志吉表示，提醒還未決定領實體還是綁定數位的民眾，還是可以考慮數位綁定，可避免紙本攜帶不便、也不用擔心會有遺失風險。

林志吉表示，振興五倍券可用到2022年4月底，所以各金融機構後續可再加碼，可看民眾使用情形、消費情況再加碼。

林志吉表示，相較於去年三倍券數位綁定僅181萬人，今年已逾399萬人，已有120％的成長，已是不錯成績。

針對9月27日立委提案，建請金管會研議振興券施行期間，可增加免用統一發票的小店家申設數位五倍券電子支付誘因措施。林志吉表示，已邀集銀行公會、聯卡中心、財金中心、業者開過會，銀行公會協商，研議免收小店家電支手續費，或是於小店家開立電支收款銀行帳戶時提供優惠，這部份會再做進一步處理研議。