「美聯社」報導，2021年諾貝爾文學獎將於台灣時間7日晚間7時頒發，強調該獎得主「難以預測」，但仍把肯亞作家提恩戈（Ngugi wa Thiong'o）、法國女作家安妮．艾諾（Annie Ernaux）、加拿大女作家瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）、日本作家村上春樹、加勒比海國家安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）作家金凱（Jamaica Kincaid）等人列為熱門人選。

瑞典學院（Swedish Academy）2018年由於爆發性騷擾醜聞，導致該年度諾貝爾文學獎延後頒發，稍後承諾將在評審標準上更重視性別平等，2018年和2020年也確實將獎項頒給波蘭小說家奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）和美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）。不過瑞典學院雖也承諾更關注歐美以外的作家，但自2012年中國大陸莫言得獎以來，諾貝爾文學獎得主仍都來自歐美；2017年得主石黑一雄雖出生於日本，但他5歲便隨家人移居英國。

日媒《體育報知》認為，由於2020年為女性文學家獲獎，而諾貝爾文學獎沒有連續讓女性獲獎的前例；加上已多年沒有歐美國籍以外的得主，認為村上春樹今年頗有機會。

不過美國著名當代文化和藝術評論雜誌《新共和》（The New Republic）認為，村上春樹「太過知名」，已是全球最受歡迎的作家之一，而瑞典學院的評審標準雖難以預測，但通常會選擇較不為公眾所知的作家，因此認為村上春樹不會是諾貝爾文學獎得主，「今年不會，也可能永遠不會」。