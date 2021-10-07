有些人平時看起來活潑開朗，從來都沒有煩惱，或是成熟穩重，任何事都難不倒他們，但其實他們可能內心相當脆弱，只不過從來不會說出口。《搜狐網》命理專欄近日發文，指出射手座、天蠍座和摩羯座的男性雖然內心脆弱、很容易沒有安全感，卻總是愛裝堅強，不願意表現出來。

1、射手座

在射手男的眼中，只要是另一半想要的，他們都會努力做到，讓家裡隨時充滿歡笑聲，但其實他們本身很缺乏安全感、內心十分脆弱，卻從不說出口，不願意將這一面展現給另一半看，所以總是默默扛下所有，獨自消化生活中的不愉快。

2、天蠍座

天蠍男從來不會把生活中的瑣事放在心上，一方面是不想要放在心上，另一方面是不希望自己的情緒影響到另一半，他們個性相當固執，就算傷心難過也不會表現出來，再沒有安全感也會試圖用工作來麻痺自己，不想讓另外一半發現。

3、摩羯座

摩羯男認為生活就算再累再苦，也要努力撐下去，與其怨天尤人，還不如用行動改變現狀，所以儘管內心很缺乏安全感，他們也不會說出來、表現出來，只是如果平時高冷、不黏人的摩羯男突然一直想待在你身邊，那就表示他們真的非常需要你的陪伴。