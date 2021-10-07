基隆市開放自助式KTV等娛樂場營業，信義區某間連鎖大型KTV連續2天包廂皆客滿，基隆市警察局擔心民眾違反防疫規定，將加強稽查，未來每天晚上12點至凌晨6點，都會有員警在門口駐守。

產發處表示，基隆總計有22間KTV，包括2間以舞場為主的視聽歌業、20間單純視聽歌唱業，目前有7間申請復業，其中4間已恢復營業。據了解，信義區好樂迪KTV重新開業首日湧入百人消費，隔天也有80多位民眾前往，從二樓到八樓包廂幾乎客滿，巔峰時段約在晚上9點至凌晨12點，大廳擠滿等候民眾，直到午夜後人潮才慢慢散去。

民眾透露，好樂迪KTV每一層樓有8間包廂，但因人流管制，真正使用只有5間，另外，業者因應防疫規定，將使用過包廂進行消毒，並通風30分鐘，才讓下一批客人進入，導致時間拉長許多。基隆警察局為防止民眾違反防疫規定，近日派員至2間知名連鎖大型KTV擴大臨檢，前往每一個包廂查察，未有人員違規。

第二分局表示，信義區好樂迪KTV連日湧入人潮，擔心民眾違反規定，即日起至12日實施加強版防疫檢查，每晚凌晨12點至清晨6點皆派員在門口駐守，若長時間未有民眾違反規定，秩序狀況也維持不錯，未來會滾動式檢討，改成每周五、六、日實施加強版勤務。

衛生局指出，依中央流行疫情指揮中心規定，每組顧客消費完畢，應進行包廂清潔消毒，並間隔至少30分鐘，才能提供下一組顧客使用；不得有陪侍服務；顧客全程配戴口罩、維持社交距離、禁止飲食等規範，若業者或民眾違反防疫規定，將依傳染病防治法裁罰。