性行為是男女表現愛的方式，不過為了增加房中樂趣，不少人會挑戰各種體位，但有些姿勢其實暗藏危險。英國網紅醫師拉杰在抖音分享「世上最危險的性愛姿勢」，表示有高達50％的陰莖骨折原因，都是由這種行房姿勢釀成的，在網路上引發討論。

根據《紐約郵報》報導，英國網紅醫師拉杰（Karan Raj）經常在TikTok分享醫學知識，擁有超過430萬粉絲追蹤，他近日在影片中提到，從科學研究顯示，「背對女上位」（reverse cowgirl，反女牛仔式）是最危險的性愛姿勢，約有50％的陰莖骨折病例，都是因這種姿勢所造成的。

拉杰進一步解釋，男性陰莖插入女方陰道時若未喬好，或雙方動作不同步，男性生殖器滑出來後，就可能被伴侶的恥骨壓斷，雖然陰莖沒有骨頭，但也可能因外力而折斷，陰莖內由結締纖維組織構成的膜狀構造「白膜」，在陰莖海綿體充血膨大時，白膜能夠保持海綿體的形狀，並且維持海綿體內高壓狀態。

而陰莖骨折其實就是指「白膜撕裂」，假若行房過於激烈，造成白膜撕裂，就會使海綿體內的血液從破洞流出，並導致生殖器腫脹，「那會讓你的陰莖看起來像一條茄子」，並且需要進行手術縫合，若置之不理，恐會導致生殖器日後有勃起功能障礙，甚至是永久性彎曲，後果不堪設想。

不過報導也提到，2017年性醫學雜誌《International Journal of Impotence Research》曾發表研究指出，認為最危險的性愛體位是「小狗式」（Doggy-style），造成陰莖骨折案例佔41％，與拉杰的看法不同，第2名則是男上位的傳教士體位，病例佔25％，第3是女上位姿勢。