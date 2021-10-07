由台積電、永齡和慈濟預計購買1500萬劑輝瑞BNT疫苗，日前已有5批到貨約332萬劑，今天、明天（8日）又各有一批BNT到貨，數量介於160~180萬劑。由於BNT疫苗有序到貨，真正解決國內疫苗荒，北市議員羅智強今在臉書透露這批BNT疫苗採購的一位幕後英雄-童子賢。

羅智強貼文首先就以「謝謝童子賢 謝謝慈濟」起頭。他指出，BNT週週到貨，成為源源不絕的支援，指揮中心將開放全年齡層接種，隨著第一劑疫苗的覆蓋率日近七成，疫情警戒也可望再降級。

羅智強表示，當慈濟證嚴上人知道台灣需要疫苗時，還不知道錢在哪裡就決定採購，因為疫苗是要搶救生命的！引述慈濟靜思書軒營運長蔡青兒回憶「這段期間許多慈濟志工努力用各種方式包括舉辦各種義賣，以籌措疫苗經費。而和碩科技董事長童子賢以個人名義慨捐慈濟5億元購買疫苗，其愛心捐款，成為及時雨！」，「對於捐助慈濟購買疫苗，童子賢只低調表示：希望台灣早日集體免疫，恢復繁榮」。

羅智強統計台灣國際疫苗到貨約2000萬劑，扣除各國所捐贈，政府自購疫苗到貨僅860多萬劑

民間購買的疫苗後發先至，本週總到貨量將突破500萬劑。他指出，若沒有民進黨先前全力阻擋的BNT、若沒有民間疫苗的挹注，多少人仍將無疫苗可打，各類限制措施也不可能鬆綁。

羅智強向鴻海、台積電、慈濟以及童子賢等所有捐款購買疫苗的人衷心謝謝，強調這些人「發揮大我心，不僅紓解疫情之危，更為台灣帶來滿滿愛與善的正能量！」