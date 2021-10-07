金廈「小三通」在今年2／10暫停往來，金門鄉親在對岸的銀行卡逾期，未能及時臨櫃辦理，導致帳戶遭到凍結，因此感到憂心和不便。楊鎮浯縣長責成陸務科成立大陸銀行卡諮詢服務窗口，10／12起協助持卡鄉親解決問題。

金廈「小三通」斷航，打亂「金廈共同生活圈」，觀光旅遊產業景氣低迷外，也讓在對岸置產，持有廈門市銀行卡的鄉親，因台胞證逾期，未能赴對岸臨櫃辦理個人資料更新，導致銀行帳戶遭到凍結。

金門縣府成立專責諮詢服務窗口，協助鄉親處理廈門銀行卡問題。（金門縣府觀光處提供）

縣長楊鎮浯指出，以往金廈「小三通」客船往來，單趟僅需30分鐘，如今卻需繞一大圈自台灣搭機轉往廈門，帶給鄉親許多不便和負擔，縣府觀光處7月間就向廈門市台港澳事務辦公室等單位反映金門鄉親迫切的需求，並獲得陸方的支持與重視，日前已協調相關單位針對金門用戶的銀行卡個人資料更新期限展延，進行專案評估與協助。

縣府說明，此事涉及的廈門市銀行共有23家，觀光處於縣府服務大廳設立諮詢服務窗口，目前正在測試連線中，將自10／12起正式運作，鄉親若有台胞證逾期，無法正常使用大陸銀行卡情形，可於平日上班時間直接撥打諮詢服務電話：082-372267，或以現場、電話預約方式，備妥護照、台胞證與銀行卡處理。