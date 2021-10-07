根據日本典籍考據，最早記載於平安時代（相當於中國晚唐時期）就有納豆的食用，最簡單的吃法便是直接放在白飯上製成納豆飯，輕便又營養的一餐。這種最簡單平凡的營養，伴隨日本人從中古世紀便一直延續至今，變成家家飯桌上必備的美食，價格親民且養生。

納豆並不只是維持健康的秘訣，更是一種文化精神的傳承。小小一顆納豆，卻在日本有著極高的地位，從前的日本，納豆是只有皇家貴族與寺院才能食用的美味。日本人很早就發現納豆對身體的功效與幫助，甚至還為納豆成立了「納豆節」。

為幫助熟齡年長者找回青春活力的迎春能量，超級站從納豆中萃取納豆激酶，打造納豆紅麴膠囊，促進循環代謝，幫助思緒清晰、排除體內負擔，讓你每一天都活得青春又燦爛。

納豆與紅麴並稱古人千年智慧的結晶。(超級站提供)

納豆激酶是納豆中最活耀的功能性成分之一，具有代謝順暢、增強體內循環，幫助思緒清晰，提升身體機能；紅麴是先人古老智慧的結晶，內含紅麴素，簡單掃除身體負擔，促進身體循環。

超級站納豆紅麴膠囊有多項暢通體內循環複方，提升身體機能。(超級站提供)

知名德國生產廠的大豆卵磷脂，選用符合歐洲非基因改造規格之大豆製作，守護循環、減輕負荷，促進新陳代謝、增強保護力；韭菜籽中含有豐富的維生素 B1、B2、C 與鋅、鉻、錳、鍺、銅、硒、鉀、鎂等超過 10 種維生素及礦物質，有效調節生理機能，調整體質，充沛精力；紅景天是連康熙皇帝都懾服的神奇藥草，暢通體內循環、加速營養素吸收。

網紅依靜服用超級站納豆紅麴膠囊後，循環順暢不卡卡。(超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，以頂級規模工廠設備在台生產，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

──────────────────────────────────

超級站納豆紅麴膠囊

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00