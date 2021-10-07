韓劇《魷魚遊戲》由影帝李政宰和朴海秀主演，播出後即造成超高討論和模仿，連帶其他主演知名度也暴增，其中飾演女主角的鄭浩妍超模真實身份被起底，IG粉絲人數跟著狂飆；日前《魷魚遊戲》主演4人受邀登上美國人氣脫口秀《吉米法倫今夜秀》，3男都以韓文和主持人互動，唯獨鄭秀妍全程用英文，對談超流利讓網友超驚喜。

《魷魚遊戲》在Netflix平台上架後，勇奪90個國家冠軍，劇情新穎也造成超高討論度，甚至網路上掀起模仿風潮，而主要演員李政宰、朴海秀、魏河俊和鄭浩妍人氣也創新高，尤其在歐美地區成為話題人物；4人近期登上美國人氣脫口秀《吉米法倫今夜秀》，和主持人吉米法倫展開一場幽默交流。

日前《魷魚遊戲》主演4人受邀登上美國人氣脫口秀《吉米法倫今夜秀》。(圖/ 摘自YouTube影片)

節目播出後，有不少人注意到訪談中，只有鄭浩妍全程用英文和吉米法倫溝通，提到劇中遊戲「一二三木頭人」的小女孩木偶，鄭浩妍用英文介紹它是南韓小學課本上的人物，相當流利的口條，讓網友都很驚喜；連後來4人挑戰玩美國人小時候的遊戲，鄭浩妍一樣是用英文對答如流。

鄭浩妍和主持人吉米法倫用英文對答如流，流利的英語實力讓網友超驚喜。(圖/ 摘自YouTube影片)

其實在《魷魚遊戲》爆紅後，鄭浩妍原本是一名國際知名的模特兒，身高176公分的她在16歲就是各大精品秀場常客；據悉，鄭浩妍為了首部戲劇作品《魷魚遊戲》，特地放棄紐約時裝周行程，如今能得到廣大認可，亮眼表現也令她成功如願。

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