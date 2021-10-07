振興五倍券8日即將上路，綁定數位五倍券的好食券剩不到1萬份，經濟部7日也宣布加碼，不限名額，只要是在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可獲得500元的好食券！

五倍券及好食券從10月8日起就可開始消費。許多好食店家紛紛推出消費優惠，經濟部好食券官網（foodlover.tw）也陸續整理各項加碼優惠，民眾可在網站上查詢好食店家、好食優惠等相關訊息，相關訊息也會持續更新，方便民眾先上網作功課，選出心目中最好康、最優惠的好食消費。經濟部也提醒好食店家可以到官網下載張貼好食標章，讓民眾更方便到訪消費。

經濟部表示，10月29日前綁定數位五倍券除可免抽免排獲得好食券外，數位五倍券還有加碼好禮。經濟部表示只要在10月29日前綁定數位五倍券就可參加好禮抽獎，獎項除了3台Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車，還有多張台南長榮桂冠住宿券、台糖江南渡假村住宿券、翔園會館住宿券等多項獎品，預計在11月5日下午抽出幸運得主。

經濟部提醒大家把握最後的機會進行數位綁定。喜歡臺灣美食的民眾千萬把握這次加碼機會，即刻上網綁定，即食吃美食。