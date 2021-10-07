蚵仔麵線一碗多少錢？主計長竟回「20元」 立委驚呆轟：吃米不知米價！

主計長朱澤民今答詢藍委羅明才詢問知不知道外面蚵仔麵線一碗賣多少錢？朱澤民答20元，引發一陣譁然。國民黨立委李貴敏批評朱澤民，「不食人間煙火，哪知民間疾苦。」

李貴敏說，朱澤民主計長這麼大的官，民進黨政府的大掌櫃，不知道市面物價，完全與人民脫節。他的政策、預算，怎麼可能貼近民眾的苦痛？難怪她之前警示通膨問題嚴峻，朱澤民都「鐵齒」說，預估10月CPI就會降下來，全年不會破二。

李貴敏說，大官們不會知道，內湖一碗清麵線就起碼40了。尤其最近隨著疫情連番漲，芫荽一斤飆近300元，有時候麵線裡連香菜都看不到了。更別提有名的鴨肉羹早就漲10元；排骨便當和好吃的炸臭豆腐漲一成；連便當紙盒都在漲。真不知道有甚麼東西是不漲的。

李貴敏批評，如此不食人間煙火，也難怪無法了解民間疾苦。20元的蚵仔麵線，應該是三十年前的事了。原來蘇內閣高官還活在三十年前，太不可思議了。

李貴敏表示，沒人想要通膨，但拜託官員們抬頭看看世界，起碼看看美國、看看油價，不要一味樂觀。一旦觸發全面性預期物價上漲心理等不理性因素，到時候還是人民倒楣；日子已經難過了，生活負擔可別越來越重，倒是官員既然這麼鐵齒，說絕對沒有通膨，依據在哪裡？因應的規劃及配套在那裡，拜託快提出來吧。