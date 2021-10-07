美國先前召開半導體峰會，持續解決車用晶片荒，要求45天內業者交出視同商業機密的庫存、銷售數據，導致當日參與會議的台積電、三星電子等晶圓代工大廠恐怕面臨營運壓力，甚至在台灣、南韓都引發反彈。對此，專家受訪指出，台積電董事長劉德音透露有人在囤晶片，他推測可能是大陸車廠上游供應鏈業者，美方此舉更是要找到罪魁禍首在哪。

台積電董事長劉德音近期接受外媒採訪表示，全球晶片荒情況下，被送往工廠的晶片比用在產品上還多，代表供應鏈一定有人囤貨晶片。為了解決問題，劉德音要團隊對不同的數據點進行審核，以破解哪些客戶真正需要，哪些客戶在囤貨。劉德音強調，之前不需要這樣做，所以他們也還在學習如何調整訂單，以便於推遲那些沒有急迫性的晶片訂單。

據《中央廣播電台》報導，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨受訪指出，車用晶片供應鏈主要來自IDM業者，台積電市占僅4%，台積電仍願意全力協助，但汽車產業鏈又長又複雜，各大車廠還有自己的供應鏈，相當多的零組件也缺一不可，甚至比許多消費性電子產品有長短料的問題，台積電其實無法看到全貌，這也是劉德音這次說法的主要理由。

根據統計，車用晶片多達40種晶片，電動車需求恐怕翻好幾倍，全球更有高達85%車用晶片聚集在英飛凌、恩智浦、意法半導體、德州儀器與瑞薩電子這5大整合元件製造（IDM）廠商，由於驗證繁雜，從晶片設計、代工製造到供應車廠，至少花6個月時間，能符合的廠商也少之又少。

台積電也在半導體峰會後指出，已採取前所未有的行動，包括調度產能等方式，2021年包括重新調度其他產業客戶的產能，這些客戶因數位轉型加速進行正承受強勁需求壓力。台積電表示，2021年MCU的產量較前一年提升60%，較2019年提升30%，持續解決目前晶片短缺問題。

楊瑞臨表示，過去大陸ICT業者就針對智慧型手機、筆電供應鏈有囤貨現象，他認為這次車用晶片荒也有疑似可能來自大陸車用電子供應鏈囤貨所致。最早狀況來自華為遭川普政府發出禁令，導致先進製程晶片全部斷供，華為為了自保提早跟供應鏈拉貨。台積電作為華為先進製程晶片提供商，自2020年9月14日之後不再供貨華為，市場消息指出華為大量拉貨，至今仍有部分5奈米晶片可以使用。

楊瑞臨強調，美國要求台積電等半導體業者交出商業機密，不太可能只針對台積電而來，實際上更有可能是美方在調查過程中發現大陸車用電子供應鏈有異常，等於是透過台積點等業者，劍指大陸車用晶片供應鏈。

去年下半年以來的晶片短缺，尤其是成熟製程，大陸市場也面臨嚴重威脅，大陸國家市場監管總局在今年8月3日在微博發文，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格居高不下等問題，根據價格監測和舉報線索，對涉嫌哄抬價格的通路業者立案調查，一度引發大陸MCU族群全面走跌。

大陸市場監管總局則是在9月宣布調查結果，依法對上海鍥特電子有限公司、上海誠勝實業有限公司、深圳市譽暢科技有限公司3家車用晶片承銷商在部分車用晶片銷售上，採用買進價10元人民幣，卻用400多元人民幣出售等方式牟取暴利，比一般加價率7~10%，共處250萬元人民幣罰款。

大陸汽車流通協會表示9月30日表示，車用晶片缺口高峰已經過去，未來供應將緩慢提升，但要傳遞至汽車銷售需要等待3~5個月。大陸汽車流通協會指出，10月將進入旺季，晶片短缺問題目前仍未解決，加上限電、疫情均會對市況造成影響，如果車用晶片供應鏈緩解，預計10月銷量將有所提升。

車用晶片荒今年以來持續，先是瑞薩電子3月火災導致產能遲遲無法復甦，Delta變種病毒疫情肆虐東南亞，馬來西亞的MCU產能受困，歐洲半導體重鎮、德國東部的德勒斯登9月13日（Dresden）大停電，種種因素導致車用晶片短缺難以在短期內收拾。