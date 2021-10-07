台北市長柯文哲為振興疫情，力推「台北熊好券」，但財建委員會7日發現，市府在振興方案還沒通過前，就突然在9月1日起大肆託播媒體宣傳，前後都沒積極跟議會報備或溝通，委員會第一召集人楊靜宇怒批，更讓外界以為是議會在擋預算，嚴厲譴責市府，要求道歉。北市府祕書長陳志銘鬆口說「有不完備的地方，願意道歉！」

楊靜宇下午質詢，議會都還沒審墊付案，市府的錢就先支付出去，這牽涉到審預算的精神，若市府解釋不清要怎審？熊好券推廣到電視頻道廣告，這筆錢都沒先交代。

楊靜宇痛批，市府希望議會逕付二讀，但都已付財建委員會，自己雖是新科議員，但也懂議事規則，若想要逕付二讀，因在大會提案前就提出，不是付委員會後才要抽出來，然後讓外界誤會是委員會故意擋預算、不給過。

陳志銘答詢，預算沒通過，責任是在市府，市府的確與議員沒溝通完善，不過這規畫的時程是搭配中央9月22日開放數位綁定走的，因進度上急於上路，可是若有不完備的地方，造成議會困擾，他確實真的要跟議會道歉。

楊靜宇說，財委會上午決議要求11日前道歉，不過12日會再舉行會議，要看市府看是書面等方式來正式道歉。