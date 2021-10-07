UNIQLO全新LifeWear品牌代言人徐若瑄展現時尚優雅。（UNIQLO提供）

UNIQLO全新LifeWear品牌代言人徐若瑄展現時尚優雅。（UNIQLO提供）

徐若瑄體驗全新生活美學。（UNIQLO提供）

在台北市東區住了多年的徐若瑄，很開心乾杯燒肉、東區粉圓等東區代表圖騰躍上UT。（UNIQLO提供）

徐若瑄（Vivian）7日以LifeWear品牌代言人身分為「UNIQLO Taipei全球旗艦店」開幕剪綵，演而優則製的她，去年成功監製電影《孤味》成為台灣票房口碑雙贏的年度電影代表作，製作並主演的影集《誰在你身邊》也正在HBO熱播，她透露也為釜山電影節擔任「亞洲內容獎」評審委員及最佳男演員頒獎人，首次擔任評審的她在繁忙行程中看了48部精采作品！「鋼鐵V」的人生斜槓身分，繼演員、歌手、作詞家、作家、電影監製、影集製作人之後再添一項國際評審！

Vivian表示，這次擔任評審最大的挑戰是，必須在14天內用全英文看完來自48部來自日、韓、印度、哈薩克、不丹、菲律賓、泰國、越南、汶萊、香港等國家及地區的參賽影片，看到她都黑眼圈了，且這次要以評審立場看片，跟平時以觀眾觀影有很大不同，不光只是看演員的表演，還必須從很多面向、角度、技術的專業層面去觀察，雖然壓力不小，但也很享受這個過程！

她說，自己是該品牌忠實粉絲，「我沒有一年沒走進來買，每次看到代言人不是我，都問為什麼？而且我的日文這麼好？為什麼老闆不找我？那些代言人是都滿合適的啦，但最合適的人選，他們忘了！」她透露自己每次來血拼都是一把抓包色，除了自己的，連媽媽、姊姊的都一起買了，也因小孩很快就長大，所以兒子Dalton從小的衣服滿多都在UNIQLO買的，她比較不會去買更貴的衣服給小孩，因為這價位對於挑選小朋友的衣服比較不會心疼，且穿起來也舒服。

徐若瑄每3個月輪流在台灣與新加坡兩地跑，兒子明年要上小學了不能隨便請假，之後一年只能趁較長的假期來台灣兩次，「還好他慢慢長大，也可以視訊，我們兩個人要一起適應。我有跟他說疫情階段大家都要堅強，真的很多人失業，所以媽媽很珍惜可以工作。要適時告訴他大人的世界，水電費、房子、車子、三餐買菜，都不是空手而來，是要努力工作賺錢去買來的。但還是會讓他知道我愛他，只要回新加坡就會陪著他，這樣訓練下來他也滿獨立的」。她說自己小學三年級時爸媽就離婚，挫折的成長過程反而讓她更獨立勇敢，「有時太安逸、被全然保護之下長大，不一定是絕對的好事」，因此她有時反而要把兒子當成大人，讓他知道人生狀態。

這次品牌推出不少台北東區知名店家的圖騰聯名款，徐若瑄說，她以前就住在忠孝東路四段的216巷知名牛排館旁邊，對東區好吃好逛的店家如數家珍，「我忠孝東路應該走了9000遍或9萬遍吧！23歲時人生買的第一間房子就在這裡，但因為是幾十年的老房子會漏水，維修不易，以前從宿舍回家時常常看到天花板已經長出香菇、地上放著水桶接水，不過仍因為是精華地段，當我才剛動念想要賣掉，消息一傳出，當晚馬上有個專門在買東區房子的阿嬤捧著現金100萬直接預約了！」