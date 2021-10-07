嘉義市政府舉辦2場「翻轉世界的行動力」線上講座，民眾回應熱烈，有上千人次觀看，粉絲提問踴躍，1小時的講座有百餘次提問，有人反思「使用大量環保製品，會不會反而不環保？」市府接力舉辦「有事青年行動提案競賽」，即日起報名至15日。

市府智科處表示，7月19日的第一堂講座，由one forty移工教育文化協會創辦人陳凱翔主講「社會設計：重新思考東南亞移工的跨國旅程」，以創辦人自身輔導東南亞移工的經驗，暢談用教育實現夢想，終結移工貧窮的惡性循環，陸續有網友提問「如何改變對移工不好的刻板印象？對移工感到同理」。

8月19日的第2堂講座，由海湧工作室執行長陳人平，分享「環境永續：海湧間，走一條乾淨的路」，以淨灘、從源頭減塑等自身方式關懷在地環境，有網友提問「使用許多環保吸管、環保袋，是不是反而不環保？」、「淨灘清完又有垃圾，減少消費、垃圾減量才是根本吧…」。

市府智慧科技處表示，智科處在臉書粉絲專頁，以直播方式和全國各地有事青年分享不設限的行動典範人物，分享「社會關懷、環境永續、社群運用、社會設計、創新創業及職涯探索」，講座就是分享有經驗者的理念及作法給青年認識。

今年辦理「有事青年行動提案競賽」活動，包含戰將級導師輔導、名人交流講座及移地觀摩體驗等精彩內容，由於疫情影響，網路直播已成溝通趨勢。

今年辦理「有事青年行動提案競賽」議題，分為「在地活化與創生組」與「社會創新與永續發展組」，號召青年看見社會問題與需求，報名自即日起至10月15日截止，相關訊息可洽詢嘉義市有事青年實驗室官方網站。