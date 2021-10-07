因應國內疫情趨緩以及振興五倍券開放使用，林務局轄下國家森林遊樂區自今10月8日至明年4月30日推出多項優惠措施，包括國家森林遊樂區電子門票全票買一送一、持振興五倍券現場購票、直營山莊住宿與文創商品享優惠等，歡迎大家多多走入森林，舒展身心。

林務局表示，為鼓勵民眾前往國家森林遊樂區遊憩，所以推出好康優惠活動，希望大家可以玩得健康、省錢又開心。

一、國家森林遊樂區現場購票優惠：以振興五倍券至太平山、內洞、滿月圓、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、藤枝、雙流、墾丁、知本與池南國家森林遊樂區購買入園門票，享平假日均一價或大眾運輸優惠價；並於太平山、東眼山、八仙山、大雪山、奧萬大、阿里山、雙流與池南國家森林遊樂區享入園免停車費優惠。

二、鳩之澤泡湯與直營山莊住宿優惠：持振興五倍券至太平山國家森林遊樂區鳩之澤溫泉家庭湯屋泡湯，享湯屋每間500元優惠(原價700元)。以振興五倍券於林務局直營太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊繳交住宿費用，可折抵住宿費，雙人房折抵200元、四人房以上均折抵400元。

三、國家森林遊樂區文創商品優惠：持振興五倍券至太平山、滿月圓、東眼山、阿里山、墾丁與池南國家森林遊樂區遊客中心購買文創商品或紀念品，可享8至9折優惠，林務局最搶手的月曆跟桌曆也將於年底前上架販售喔。

◎林務局特別加碼優惠：一、國家森林遊樂區電子門票全票買一送一，在森林好好玩、Klook、KKday等網路電商平台購買國家森林遊樂區電子門票全票，享買一送一優惠，贈送的門票可使用至111年12月31日，歡迎多加使用電子門票入園，節省紙張又能享折扣。

二、參加森林旅遊遊程農特產品免費送，參加配合林務局指定方案旅行社推出的森林旅遊遊程，可免費獲得在地農特產品，有得玩又有得拿。

三、參加綠色遊程送環保點數兩萬點，參加林務局合作環保標章旅行社推出的綠色旅遊遊程，如遊程景點包含林務局轄下國家森林遊樂區，即可獲得環保集點點數2萬點(等值新台幣200元)，點數由行政院環境保護署贊助提供，歡迎多多響應綠色旅遊，為環境盡一份心力。