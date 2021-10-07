振興五倍券明(8日)即將上路，綁定數位五倍券的好食券剩不到1萬份，經濟部今(7日)宣布，只要在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可獲得500元的好食券。

經濟部統計，累計到今日下午3點止，數位綁定五倍券的人數達399萬3259人，距離原本設定的前400萬份數位綁定即可獲得500元好食券，只剩不到1萬份，經濟部表示，許多民眾對「好食券」的熱愛與企盼，經濟部聽到也收到了，因此，決定凡是在10月29日前綁定數位五倍券的民眾，都可獲得好食券，提醒大家把握最後機會進行數位綁定。

五倍券及好食券8日起即可開始消費，許多好食店家紛紛推出消費優惠，經濟部好食券官網(foodlover.tw)陸續整理各項加碼優惠，民眾可在網站上查詢好食店家、好食優惠等相關訊息，相關訊息也會持續更新，方便民眾先上網作功課，選出心目中最好康、最優惠的好食消費。

經濟部也提醒好食店家可以到官網下載張貼好食標章，讓民眾更方便到訪消費。

10月29日前綁定數位五倍券除可免抽免排獲得好食券外，數位五倍券還有加碼好禮。經濟部表示只要在10月29日前綁定數位五倍券就可參加好禮抽獎，獎項除了3台Gogoro Eeyo 1極輕量智慧電動單車，還有多張台南長榮桂冠住宿券、台糖江南渡假村住宿券、翔園會館住宿券等多項獎品，預計在11月5日下午抽出幸運得主。