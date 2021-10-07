台灣新冠疫情自今年5月大爆發以來，國內外觀光餐旅產業實習機會幾乎全數取消，客人不來、簽證不發，整個產業陷入停滯的泥淖中，身為實習操作資優生的景文科技大學旅館管理系，在近半年努力下終於突破各種障礙，順利取得專業簽證，在教育部學海築夢計畫支持下，推薦廖品崴、殷瑞均、程詩媛、丁羽彤四位優秀三年級學生，於今(7)日在完備防護下，平安順利抵達加拿大溫哥華及育空地區進行檢疫隔離後，展開為期一年的實習課程。

溫哥華地區餐旅業發達，實習機會較多，值得一提是位於靠近極圈的育空白馬地區也因為過往旅館系學生表現優異，提供兩名機會讓學生實習。加拿大白馬鎮位於極光帶，是個沒有光害原住民小鎮，在冬天夜晚皆能看見浪漫極光飛舞秀，隨時可以輕鬆欣賞北國景色，學生在此可以整整一年期間暢快過癮享受北國風光之餘，又可以一邊實習一邊強化英語溝通能力。

這次順利獲得機會前往白馬實習旅館系系學會長廖品崴同學說，他在進入景文科大前就知道旅館系國際化方面非常傑出，所以他認真地在老師們的教導下通過多益測驗(多益535分)爭取機會，在同學連國內都無法實習的狀況下，可以順利出發到夢想中的國度去圓夢，真的非常感激學校的資源與教育，當然若無教育部學海築夢計畫的挹注，一切都是不可能的。從未出國的他，首航就是穿著防護衣飛行15小時的艱難挑戰，在期待中跨出勇敢步伐，奔向精彩未來。