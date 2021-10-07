美國政府支出10億美元擴大供應居家快篩試劑 18:002021/10/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國政府為了提高居家快篩試劑供應量，將支出10億美元確保每月供應量在12月前達到2億組。食品藥物管理局（FDA）近日授權艾康（ACON Laboratories）後，美國共有7家廠商供應居家快篩試劑。白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）也表示，與聯邦政府合作免費提供快篩服務的藥房數量將倍增至2萬家。 華航女機師染Delta 北市擴大採檢149人 結果出爐 群聯超前部署 與富威電力簽十年綠電合約 #居家快篩試劑 #美國政府 #億美 #供應 #供應量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瞄準東協三大機會 區域整合、數位科技、永續發展 12:102021/10/07 財經 百萬劑莫德納明天抵台 陳時中曝最快開打時間 14:142021/10/07 生活 一堆「逃兵」都回來了！第三代半導體炒一波 誰真的有業績？ 05:212021/10/07 財經 美議員要求SEC 修法要求陸企揭露更多資訊 16:322021/10/07 財經 越南解封後還有恐怖難題 紡織業「斷鏈」風暴繼續燒 12:562021/10/07 財經 法美修補關係 馬克洪冷處理接見布林肯 04:102021/10/07 話題觀察 《產業》蟬聯18年 金士頓市占稱王 11:442021/10/07 財經 外資擴大匯出 新台幣 貶至一個半月新低 04:102021/10/07 金融．稅務 《國際經濟》2021韓GDP有雜音 官樂觀、民保守 14:342021/10/07 財經 元晶啟動模組廠二期擴建 04:102021/10/07 產業．科技 《國際金融》油升帶動通膨擔憂 歐股打滑 10:032021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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