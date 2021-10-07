美國政府為了提高居家快篩試劑供應量，將支出10億美元確保每月供應量在12月前達到2億組。食品藥物管理局（FDA）近日授權艾康（ACON Laboratories）後，美國共有7家廠商供應居家快篩試劑。白宮防疫協調官齊安茲（Jeff Zients）也表示，與聯邦政府合作免費提供快篩服務的藥房數量將倍增至2萬家。