好市多9月營收年增15.8％ 17:592021/10/07 工商 陳穎芃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連鎖量販店好市多（Costco）公布9月營收195億美元，較去年同期的168億美元增加15.8％。10月3日為止的5周期間，好市多全球同店銷售年增14.3％，美國同店銷售年增14.6％，網路銷售年增10.6％。排除汽油價格及外匯波動後，上述期間全球同店銷售年增9.4％，美國同店銷售年增10％，網路銷售年增9.6％。 全宇9月營收 年增12.99％ 允強9月營收為18.09億 年增59.90％ #全球 #同店銷售 #好市多 #月營收 #億美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏益集盛9月營收 年增近四成 04:102021/10/07 證券．權證 《生醫股》全宇9月、Q3營收 年增逾1成 17:252021/10/07 財經 新人領軍！三顧9月營收報喜 年增120 % 12:092021/10/07 財經 智伸科技第三季及前九月合併營收創同期新高 12:392021/10/07 財經 旺宏9月營收56.79億元 Q3營收創新高 14:482021/10/07 財經 《鋼鐵股》運錩9月、Q3、前三季營收 同創高 10:192021/10/07 財經 《半導體》MOSFET緊俏 杰力前9月營收勝去年全年 14:522021/10/07 財經 《半導體》昇陽半Q3、前3季營收 齊創同期新高 13:432021/10/07 財經 《國際產業》拚超車特斯拉 通用：2030年營收倍增 13:092021/10/07 財經 建築訂單需求旺 世豐前9月營收達21.14億元 、年增35.48％ 10:392021/10/07 財經 圓點 9月營收穩定回升 04:102021/10/07 證券．權證 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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