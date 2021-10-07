可成二度公告庫藏股進度 達15.7％ 17:592021/10/07 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金屬機殼廠可成（2474）二度公告庫藏股執行進度，累計已經買回3923張自家股票，庫藏股執行進度約當15.7％。 可成本波庫藏股執行時間為110年9月16日－110年11月15日，買回價位區間為109.20-256.80元，買回張數目標為2.5萬張，這二波買回張數累計達3923張，執行進度約當15.7％。 累計可成已經斥資2.84億元買回自家股票。 華立9月及Q3營收雙寫新高 年年填息 0056配息1.8元誘人 #可成 #庫藏股 #庫藏股執行進度 #約當 #買回張數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股迎反彈！投信：本益比已超跌 點名電動車ETF 12:322021/10/07 財經 陸限電限產引發原材料價格飆漲 第四季可望消退 09:572021/10/07 兩岸 台股迎反彈！中信投信：本益比已超跌 欽點電動車ETF成散戶新歡 12:092021/10/07 財經 阿里山國慶訂房 上看9成 04:102021/10/07 地方新聞 新光三越台北南西店周年慶首日 吳昕陽：振興的燕子回來了 13:032021/10/07 生活 寶成越南廠 10月將全面復工 04:102021/10/07 證券．權證 統一攻通路 再創商圈複合店 04:102021/10/07 產業特刊 外資連七賣 台股三不利 04:102021/10/07 財經要聞 《半導體》京元電Q3營收登峰 Q4拚再創高 10:032021/10/07 財經 接連痛失股王股后寶座 大立光考慮執行庫藏股 16:312021/10/07 財經 YouBike騎乘人次將破2億大關！北市推慶祝活動 現金、iPhone等你抽 14:532021/10/07 生活 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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