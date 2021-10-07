五倍券及農遊券即將開放民眾使用，親近大自然的行程也在防疫時期更受歡迎，行政院農業委員會水土保持局（簡稱水保局）推出「優遊農村Fun心玩」計畫，規劃農遊體驗輔導及行銷方案，旅遊業者紛紛配合優遊農村計畫，推出一系列以農遊為主題的行程，雄獅集團黃信川總經理表示，期望年底帶領萬名遊客至農村感受農遊樂趣。

雄獅旅遊推出花蓮3天2夜每人原價9699元起的行程，可以優惠價每人7499元起的價格，入住瑞穗天合夢幻頂級度假城堡及翰品幾米主題飯店，並前往花蓮光豐地區農會（馬太鞍部落），一覽當地自然生態，安排享用阿美族部落風味餐及石煮鍋；一日精選遊程則最低下殺到43折，可前往苗栗黃金小鎮騎乘單車，享用當地客家主題無菜單料理，體驗手作福菜及芋圓DIY，原價每人1399元，現在祭出限量價格，每人僅599元起。

農委會水土保持局李鎮洋局長（中右）與雄獅集團黃信川總經理（中左）等全台業者合力推廣農遊。（雄獅旅遊提供）

可樂旅遊盤點全台優遊農村與社區部落，洽談遊程合作與輔導計畫，首波以「台中梨之鄉休閒農業區」、「台中軟埤坑休閒農業區」，及「高雄旗山糖廠社區」為主，將帶領近千人前進農村社區、親身感受農遊樂趣。未來在宜蘭、苗栗、台南、花蓮等地，也將陸續推出相關農村/部落體驗項目。除參加農遊行程外，若民眾抽中農遊券，還有機會免費品嘗到農村特色點心、或獲得農村小物；目前率先上架「東勢梨之鄉」遊程商品，一日遊體驗每人899元起。

農委會水土保持局李鎮洋局長表示：「臺灣農村擁有自然風光、生態及溫暖人情味，與全國30家旅行同業推出『農村Fun心玩』方案，歡迎大家一起來農遊。」總計超過167項富有教育、趣味、多元的農村深度體驗，有買一送一、買大送小、買餐送體驗、買遊程送農村特色好物等多樣農旅玩法，邀情民眾享受在地農遊之樂。