立委張廖萬堅7日緊急在水利署召開協調會，希望能即刻解決灌溉水不足問題，保障農民權益。(立委張廖萬堅服務處提供)

台灣水情雖好轉，但因應今年初台灣百年乾旱，中區水資源管理局與農田水利署協調，二期稻作採取輪放減供水方式因應，卻造成下游西屯、南屯區農民等不到灌溉水，近期又適逢稻米的抽穗期不能缺水，面對水庫水位滿滿農田卻無水可用，農民叫苦連天向立委張廖萬堅陳情；張廖萬堅7日緊急在水利署召開協調會，希望能即刻解決灌溉水不足問題，保障農民權益。

張廖萬堅說，今年上半年全台鬧水荒，許多農民因灌溉水無法供應而選擇休耕，全國上下也更加重視水資源問題，受惠5、6月梅雨以及7、8月連日大雨的挹注，台中鯉魚潭及德基水庫蓄水量都達95％以上石岡壩也達73％，水情明顯回穩；農民開始耕作卻遇上無水可用，甚至有老農民連續三天沒睡覺就為了等水來令人不捨，水利署應加速調整足量供水，否則供水問題拖得越久，對農民的傷害也就越大。

農會理事長林德治今天率領多位小組長及幹部親赴水利署參加協調會表示，十月正值稻作的出穗期是不能缺水的，這時期若缺水則會影響稻米的飽滿與營養以及價格問題，水利署供水採總量管制輪供，上游農民因上半年缺水的恐慌心態常有囤水問題，造成下游農民無水可用；導致農民間爭吵與糾紛不斷。

農田水利署副署長陳衍源說，就目前台灣水情來看，水利署的供水量應放寬，才能協助農民度過二期稻作階段。農田水利署臺中管理處副處長王俊雄表示，管理處與農水署皆會全力協助農民用水調節問題，在水利署同意增加供水量下，他們也會增加巡水工，管理上下游農民用水避免紛爭，另外農民若有其餘清淤需求等，皆會全力來協助。

經濟部水利署副總工程司簡振源表示，經過協調會後，發現灌溉的供水量確實不足，在節約用水的情況之下仍須滿足最基本的農作物耕作用水，因此決議即刻起將原本的9cms水量調升至10cms，確保農民可以安心度過二期作，後續在依現狀做滾動式檢討。

經過協調後作成結論。1、即刻起配合二期耕作水利署將原先9cms的供水量調升至10cms。2、農田水利署臺中管理處增加巡水工人員，加強管理上游用水問題讓水資源能有效利用。3、因應氣候環境變化，供水量隨時滾動式檢討不浪費珍貴水資源。4、下埒圳用水無法到達灌區末端問題，農田水利署臺中管理處將在本周六於東大溪緊急設置抽水站，以確保能供水至下埒圳。