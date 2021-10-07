味全龍隊徐若熙6日作客台南面對統一獅，僅投1.2局狂失6分退場，在第2局投球動作突然跑掉，導致狀況判若兩人，他苦笑說：「就突然『走鐘』，就突然丟不進去，就算丟進去又被打。」

徐若熙昨天再度碰上獅隊，首局3上3下解決獅隊打者，但第2局卻碰上亂流，2出局後面對4名打者被敲3安、投1保送後退場，本季面對獅隊戰績1勝5敗，自責分率高達7.54。

總教練葉君璋表示，徐若熙昨天就是動作突然跑掉，之前也是有過這樣的情況，但昨天落差更大，感覺會更不好，「他開刀回來後有調整一些動作，可能還是需要時間去讓身體記憶，不然又會回到原來的情況，動作跑掉對他的控球、球速影響會滿大的。」

徐若熙表示，開季至今偶爾也是有過投球動作突然跑掉的情況，但沒有像昨天那麼嚴重，「第二局就突然走鐘，沒辦法每顆球都做到位，落差就比較多，就突然丟不進去，丟進去又被打，下來後教練有提醒動作跑掉，沒有很穩定，但都是小問題，身體也都正常。」

昨天投完後，今天龍隊將徐若熙降下二軍，升上王維中，葉總表示，由於本季為徐若熙設定的投球局數已經快要達標，因此每一場間的休息天數會拉長。徐若熙則說：「身體恢復會更完整一點，但可能就是在中間訓練時要增加實戰的模擬情況，這次也會做些調整，會接近實戰一些，不會只是單純牛棚而已。」