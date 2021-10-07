電動車充電要花多長時間？最新的答案是：3分鐘。 ABB 科技公司剛剛完成了號稱是世界上最快的電動汽車充電站，能夠在3分鐘內，提供電動車行駛100公里所需要的電量。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，ABB開發的「Terra 360」，被譽為最有效率的電動車充電站。它的外表與汽車的加油站有點像，甚至操作方法也差不多，只是原本的油管改成電纜，加油口改成充電口，原本的加油計價表變成LED顯示的充電進度條，用戶可以在幾分鐘內就看到充電進度從低電量走到高電量。

ABB公司表示，Terra360 的最大輸出功率為 360kW(千瓦)，是目前效率最快的充電站，它可以在 15 分鐘內為電動汽車充滿電。如果用戶不想等那麼久，則可以改成快充模式，在不到3分鐘的時間，取得100 公里的額外續航里程。

Terra 360一次可以為4輛車同時充電，雖然速度會因較慢，但也有90千瓦的功率。

ABB的Terra 360宣傳片。

不過，目前電動車的充電系統還並未統一，並非所有電動汽車都能夠處理這種類型的功率輸出。然而隨著未來幾年，更多的電動汽車上路，法規與技術都會推動業界進行整合，超快速充電也會成為重要選項。