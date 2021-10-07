溪頭福華飯店，全新打造的客房。（福華提供／廖志晃南投傳真）

溪頭福華飯店，全新打造的餐廳。（福華提供／廖志晃南投傳真）

振興五倍券即將上路，溪頭福華飯店與石門福華及新竹福華，聯手祭出「三福同享振興＋1」專案，入住雙人房優惠價5000元含早餐，再加贈2天1夜住宿券1張，讓旅客可以任選二館入住，體驗不同城市的福華風情。

溪頭福華位於海拔12000公尺的溪頭台大實驗林園區，可以享受森林芬多精；飯店全新自助餐餐廳也開幕，餐飲服務提升，提供房客自助式早餐、半自助式午晚餐及假日的全自助極盛自助餐，由飯店集團主廚主理，在地蔬菜加上星級廚藝，讓旅客大飽口福。

新竹福華坐落於市中心舊城商圈，緊鄰城隍廟及北門老街，徒步就可享受周邊的道地美食鄉；石門水庫福華渡假飯店，可飽覽石門湖景第一排景色，還享斥資千萬打造「趣．你的樂園 JOYFUL PLAYLAND」免費使用，整棟3樓休閒館將近400坪設施，適合親子度假。

「三福同享，振興＋1」住房專案即日起至明年1月27日止，期間可在3家店中任選兩晚入住，其中，新竹、石門福華每晚贈送500元餐飲抵用券，再加贈雙人住宿1999元優惠券；新竹福華平日可視房況升等4人房，更可使用抵用券兌換2客早餐，等同於平日入住每人每晚含早餐只要625元，全額使用實體五倍券支付再贈動物園門票。溪頭福華平日也提供升等兩大床房型優惠，讓消費者盡情放鬆，享受大自然。