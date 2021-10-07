藝術家陳怡潔將小小兵、飛天小女警等知名卡通元素融入作品中，呈現新的藝術型態。(林欣儀攝)

精銳藝術館舉辦「包浩斯的日常」特展，盼呈現藝術與建築的結合。(林欣儀攝)

讓藝術美感落實在生活中，由企業獨立開辦的精銳藝術館今年開館邁入第10年，特別舉辦「包浩斯的日常」特展，盼呼應百年傳送的包浩斯精神、也就是藝術與建築的結合。台中市文化局副局長出席開展活動，他強調，精銳藝術館10年來已吸引15萬參觀人次，真正落實讓藝術深入庶民生活。

走進「包浩斯的日常」展場內，最吸睛的堪稱牆面上兩大幅充滿童趣色彩的創作，創作者陳怡潔將小小兵、飛天小女警等知名卡通元素融入作品中，並將卡通內的色彩抽出，透過色彩的重組、轉換形體等方式，刺激觀者記憶訊息，也讓藝術創作呈現新的形態與合作模式。

策展人杜昭賢表示，建築可讓生活中的許多事物獲得簡化，在簡化過程中則可呈現美感、情感，也造就了強調自由、趣味、有品味的「包浩斯的日常」特展。

另名策展人、台南藝術大學建築藝術研究所助理教授汪文琦則說，包浩斯倡導重新回到手藝人的做法，與沒有血肉的機器人不同，盼推動不要做機器人的理念。

這場特展邀集曾瑋、范姜明道、徐瑞憲、梁任宏、陳怡潔、創作團隊「有用主張 UxU Studio」、胡縉祥、潘勁等8位藝術家展出各自創作，其中，曾瑋設計的「三人芭蕾」呈現幾何型態恣意伸展出各種姿態，並且與觀展者同處在展場舞台的空間中，產生特有的觀展環境，也讓每件作品就是一位舞者的演出、觀展者則是參演者。

精銳藝術館發言人王碧竣表示，精銳藝術館2011年開始動工，是建築界第一個由企業獨立開辦的藝術館，至今10年，秉持「不做藝廊、不營利、不收門票」的3大堅持，至今參觀人次已達15萬，真正在潛移默化中擴大了藝術人口，達到推廣生活美學目的，成為藝術文化與生活美學交流分享的平台。